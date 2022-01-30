РИАМО - 30 янв. На северо-западе Москвы неизвестный похитил со счета 64-летней пенсионерки денежные средства на сумму 3,41 млн рублей. Накануне потерпевшей позвонили под предлогом аренды машиноместа, сообщила РИАМО пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Точное время происшествия еще не установлено. Злоумышленник воспользовался информацией, размещенной на интернет-портале размещения объявлений, и позвонил пенсионерке под предлогом аренды машиноместа.

Затем он завладел кодами из смс-сообщений и реквизитами банковских счетов. Получив доступ к конфиденциальной информации, неизвестный совершил кражу денежных средств на общую сумму 3 млн 410 тыс. 397 рублей.

По факту происшествия следователем возбуждено уголовное дело.