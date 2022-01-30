РИАМО - 30 янв. На инвестиционном портале столицы собраны 30 онлайн-сервисов для предпринимателей, есть информация о более 100 мерах поддержки. За прошлый год услугами портала воспользовались свыше 150 тыс. раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В прошлом году инструментами портала предприниматели воспользовались 151 тыс. раз, тогда как за 2020-й — 95 тыс.», — рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, почти за 8 лет работы сервисами портала воспользовались свыше 450 тыс. раз.

В 2021 году самой популярной услугой стала электронная запись на осмотр объекта торгов. За год ею воспользовались 57,3 тыс. раз, с начала работы - 182,7 тыс. раз. Кроме того, у пользователей востребованы линия прямых обращений, подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией и другие.

В 2021 году приложение инвестпортала Москвы скачали более 7,6 тыс. раз. Там доступны наиболее популярные сервисы. Всего с 2014 года портал посетили свыше 15,5 млн раз.