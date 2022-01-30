РИАМО - 30 янв. Утром в воскресенье в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 29 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове задержали 2 рейса, отмен нет. В Домодедове задержали 5 рейсов, 3 отменили. В Шереметьеве задержали 5 рейсов, отменили 14.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задерживаются 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.