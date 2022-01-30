РИАМО - 30 янв. В ходе второй очереди строительства конноспортивного комплекса в поселении Краснопахорском в ТиНАО столицы появится 8 конюшен, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Еще на объекте появится манеж с административно-бытовым комплексом и вспомогательными зданиями.

Площадь новых построек составит порядка 17 тыс. кв. м. На территории комплекса возведут ковочную, ветпункт, домики для гостей, конкурное и тренировочное поля. На благоустроенной территории проведут озеленение.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, новые корпуса оформят в том же стиле, что и уже готовые здания. Для облицовки используют натуральный камень и штукатурку нескольких оттенков.