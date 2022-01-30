РИАМО - 30 янв. В воскресенье на территории Подмосковья и Москвы будет облачная погода, временами пройдет снег, столбики термометров опустятся не ниже минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице ожидается минус 4 - минус 2 градуса, в Московской области - от минус 6 до минус 1. Снег пойдет в регионе после 15 часов.

Атмосферное давление понизится до 733 мм рт. ст. Скорость порывов южного ветра может достигать 14 м/с. Влажность воздуха составит порядка 80%.

В воскресенье в регионе атмосферное давление и содержание кислорода будут ниже нормы. Чтобы избежать недомоганий в такую погоду, метеочувствительным людям рекомендуют выполнять назначения врача.