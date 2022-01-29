РИАМО - 29 янв. Основатель ресторанного холдинга 0.75 group Александр Митраков считает, что замороженные готовые пельмени из магазина имеют неприятный вкус из-за репчатого лука в фарше. Об этом сообщает Газета.ru.
«У магазинных пельменей есть какой-то особый привкус… Я сначала не понимал, что это, а оказалось все просто: есть общепринятая штука — добавлять в пельмени лук», — сказал ресторатор.
Он уточнил, при глубокой заморозке репчатый лук в мясном фарше дает неприятный привкус.
По его словам, в магазинные пельмени производители кладут очень много лука. Это делается для того, чтобы удешевить продукцию.
Эксперт отметил, что лук в фарше для пельменей не нужен, а для сочности следует положить побольше жира. Так, жир должен составлять 20% фарша. Еще в мясной фарш для пельменей можно добавлять сало и сливочное масло.
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