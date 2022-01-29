РИАМО - 29 янв. На водоемах Подмосковья измерили толщину люда, опасения вызывают 10 мест на 7 реках, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Патрулированием водных объектов в регионе занимаются 187 человек и 56 единиц техники.

Всего было обследовано 52 места, в которых люди массово выходят на лед. Средняя толщина льда на водоемах в Подмосковье составляет 22,5 см.

В 10 местах на реках в 10 округах региона лед неоднороден, его толщина менее 7 см. Речь идет о реках Оке (Луховицы, Ступино), Волге (Дубна), Москве (Коломна, Бронницы, Можайск), Ольховке (Раменское), Яузе (Мытищи), Вохонке (Павловский Посад), набережной реки Клязьмы (Орехово-Зуевский округ).

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