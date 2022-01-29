РИАМО - 29 янв. В Общественной наблюдательной комиссии столицы опасаются ухудшения ситуации с правами заключенных после новых ограничений ФСИН. Так, было решено ограничить покамерный обход в СИЗО из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Газета.ru.

Также наблюдателей не будут пускать в места предварительного заключения в мегаполисе.

«Мы категорически против. Это напрямую ухудшает ситуацию в пенитенциарных учреждениях, не позволяет контролировать условия содержания, узнавать о нарушениях со стороны сотрудников ФСИН. При посещении СИЗО мы можем увидеть проблемы, о которых заключенные боятся говорить или не понимают, что могут получить от нас помощь», — сказал председатель ОНК столицы Георгий Волков.

Он напомнил, что аналогичные ограничения в мегаполисе уже вводились ФСИН в первую волну пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы их не оспаривали, но они ухудшили ситуацию в пенитенциарном ведомстве, что лишний раз подчеркивает необходимость общественного контроля. В МВД не ограничивают покамерный обход наблюдателями и правозащитниками, как и в других ведомствах, которые мы контролируем», — отметил общественник.

По его словам, таких проблем нет и в других российских регионах.

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