РИАМО - 29 янв. В Подмосковье прошла церемония приведения к военной присяге военнослужащих бригады связи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщается на сайте министерства обороны РФ.
К присяге приведены свыше 110 военнослужащих, которые пришли в армию в осенний призыв. Они прошли курс начальной общевойсковой подготовки и уже готовы выполнять задачи в составе бригады связи.
Перед молодыми защитниками Отечества с напутствующими словами выступило командование бригады.
Всего в бригаде связи гвардейской танковой армии ЗВО присягнули на верность Отечеству свыше 300 человек.
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