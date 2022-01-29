РИАМО - 29 янв. В Подмосковье прошла церемония приведения к военной присяге военнослужащих бригады связи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщается на сайте министерства обороны РФ.

К присяге приведены свыше 110 военнослужащих, которые пришли в армию в осенний призыв. Они прошли курс начальной общевойсковой подготовки и уже готовы выполнять задачи в составе бригады связи.

Перед молодыми защитниками Отечества с напутствующими словами выступило командование бригады.

Всего в бригаде связи гвардейской танковой армии ЗВО присягнули на верность Отечеству свыше 300 человек.

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