РИАМО - 29 янв. Водитель такси припарковал машину на тротуаре рядом с подмосковной школой. После того, как местные жители сделали ему замечание, он напал на одного из них, сообщает Федеральное агентство новостей.

Конфликт случился в городском округе Лобня. Женщина обратилась к таксисту и попросила его убрать автомобиль. В это время ее супруг снимал происходящее на камеру. Таксист в ответ сделал замечание женщине, что она выругалась матом, а затем начал угрожать мужчине.

«Места мало что ли? Я вас задеть не могу, а муж сейчас ляжет», – заявил таксист.

Затем он напал на местного жителя. Потерпевшие намерены подать заявление о произошедшем в полицию.

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