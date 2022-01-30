РИАМО - 30 янв. В текущем году запланировано провести ремонтные работы на 15 коммуникационных коллекторах Москвы длиной свыше 31 км, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в мегаполисе проводят комплексную планомерную работу по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов. В них проходят трубопроводы и кабели связи.

Он добавил, что капремонт проведут на 8 объектах, в том числе на коллекторах «Строгино», «Осенний», «Бахрушинский» и «Моховой».

«Проведем работы по восстановлению разрушенного слоя бетона, гидроизоляции строительных конструкций, антикоррозийной защиты арматуры. Обновим дренажные системы, выполним комплекс мероприятий, направленных на продление сроков эксплуатации несущих конструкций объектов», – отметил вице-мэр.

Модернизацию в 2022 году проведут в 5 коллекторах, среди которых такие крупные и значимые для Москвы, как «Ярцевский» и «Можайский».

Глава комплекса городского хозяйства столицы уточнил, что коллекторное хозяйство мегаполиса является уникальным подземным городом, который не имеет аналогов в стране и мире по протяженности, разветвленности и компактности. Общая протяженность коллекторов в Москве составляет 800 км.​