РИАМО - 30 янв. Сегодня можно отказаться от гаджетов и соцсетей, празднуя День без интернета. Кроме того в России празднуют День Деда Мороза и Снегурочки.

Международный День БЕЗ интернета

Этот праздник отмечается в последнее воскресенье января. Его празднуют с начала 2000-х годов.

Он направлен на то, чтобы отвлечь людей от компьютеров и Сети хотя бы на один день. Также людей призывают прожить этот день в реальном мире, общаться с другими людьми вживую или посвятить его своему любимому хобби.

День деда Мороза и Снегурочки

Это древний языческий праздник. Обычно в этот день принято рассказывать сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.

Этот день в древности был символичным окончанием зимы, за ним уже была не за горами широкая и щедрая Масленица.

Всемирный день помощи больным проказой

Отмечается каждый год в последнее воскресенье января с 1954 года. Этот день был учрежден ВОЗ по инициативе французского писателя и филантропа Рауля Фоллеро как напоминание о том, что ужасавший весь мир в Средневековье бич проказы полностью не побежден.

Проказа, или лепра, была известна ещё в Древнем мире. Упоминания об этом заболевании можно найти даже в Священном Писании. Заболевание поражает кожные покровы, периферическую нервную систему, слизистые оболочки верхних дыхательных путей, обезображивает облик человека.

День рождения создателя ранцевого парашюта Глеба Котельникова

Будущий изобретатель родился в 1872 году в Петербурге. Он окончил военное училище и после службы ушел в запас – служил акцизным чиновником в провинции, помогал организовывать драматические кружки.

В это время первые русские летчики показывали зрителям полеты на аэропланах. Котельников с детства любил технику. В 1910 году под впечатлением от гибели летчика Л. Мациевича он решил построить аппарат, на котором пилоты могли бы опуститься на землю после аварии. Первое показательное испытание парашюта Котельников с успехом произвел в июне 1912 года.

День рождения кинорежиссера Леонида Гайдая

Создатель популярных советских фильмов родился в 1923 году в городе Свободный Амурской губернии. Первый фильм «Долгий путь» Гайдай поставил в 1956 году, кино было снято по мотивам сибирских рассказов В. Короленко.

Каждая комедия Гайдая признана настоящим шедевром, который наполнен искрометным юмором, но в то же время имеющим социальное звучание. Среди его работ «12 стульев», «Не может быть!», «Пес Барбос и необычайный кросс», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и многие другие.