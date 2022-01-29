РИАМО - 29 янв. Сборная команда России по хоккею на Играх будет выходить на лед про руководством капитана Вадима Шипачева, сообщает Газета.ru.

Ассистентами капитана российской команды будут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Сборная РФ на Олимпиаде сыграет в одной группе с чехами, швейцарцами и датчанами. Игры состоятся в Пекине, они пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций, введенных WADA, отечественная команда будет выступать под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения российских спортсменов будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Стал известен состав мужской сборной РФ по хоккею на Олимпийских играх‑2022>>