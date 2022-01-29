РИАМО - 29 янв. Во время пандемии коронавирусной инфекции были определены категории граждан, которые имеют право вызвать в Москве врача на дом. В первую очередь это касается тех, кто не может самостоятельно добраться до медучреждения, сообщает Федеральное агентство новостей.

В частности, на вызов домой врач приедет к маломобильным гражданам и москвичам, чье заболевание протекает в тяжелой форме.

Как сообщили представители Депздрава Москвы, такие меры были приняты из-за повышенной нагрузки на медицинскую систему и значительно выросшего числа случаев заражений коронавирусной инфекцией.

В московских поликлиниках врачи ведут прием пациентов на ежедневной основе с 08:00 до 20:00. Граждане, имеющие симптомы ОРВИ, принимаются в день обращения.

За минувшие сутки в столице выявили 26 488 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 2 309 904 случая инфицирования.

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