РИАМО - 29 янв. Нападающий ЦСКА и сборной Швеции Лукас Валльмарк считает, что фаворитом зимних Олимпийских игр в Пекине является российская команда, сообщает Газета.ru.

«Думаю, что российские хоккеисты — фавориты. У сборной России очень хорошая команда. Наша команда тоже сильна, у нас много хороших игроков. Мы будем упорно сражаться за победу в турнире», — сказал Валльмарк.

Сборная РФ на Олимпиаде сыграет в одной группе с командами Чехии, Швейцарии и Дании, а шведы выйдут на лед против Китая, США и Германии.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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