РИАМО - 29 янв. В Западном военном округе войска и авиация выполнили все поставленные задачи в рамках проверки боеготовности. Теперь военнослужащие вернутся на места базирования, сообщает Nation News.
В ЗВО продолжится проведение плановых мероприятий. Теперь военнослужащие будут проходить боевую подготовку на полигонах.
Подразделения бригад связи, передовые отряды военных инженеров и войск радиационной, химической и биологической защиты возвращаются в пункты своей постоянной дислокации. Кроме того, на аэродромы базирования вернулись самолеты ВКС России.
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