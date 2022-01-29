РИАМО - 29 янв. В Западном военном округе войска и авиация выполнили все поставленные задачи в рамках проверки боеготовности. Теперь военнослужащие вернутся на места базирования, сообщает Nation News.

В ЗВО продолжится проведение плановых мероприятий. Теперь военнослужащие будут проходить боевую подготовку на полигонах.

«Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО», – заявил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.

Подразделения бригад связи, передовые отряды военных инженеров и войск радиационной, химической и биологической защиты возвращаются в пункты своей постоянной дислокации. Кроме того, на аэродромы базирования вернулись самолеты ВКС России.

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