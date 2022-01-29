РИАМО - 29 янв. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Олимпийским комитетом России проведет серию эксклюзивных включений в онлайн-шоу «ОК на связи!». Зрители увидят прямые эфиры с участием спортсменов и узнают о подготовке к соревнованиям, сообщает пресс-служба ОК.

Старт олимпийским эфирам дало интервью с фигуристкой, двукратной серебряной призеркой Зимних Олимпийских игры 2018 года Евгенией Медведевой. Спорстменка призналась, что видит свою роль на предстоящей Олимпиаде в поддержке спортсменов. Кроме того, она поделилась планами на будущее.

«Хочется стать человеком, который нашел себя в жизни после спорта, поэтому, зная, что у меня сейчас несколько путей, я пытаюсь понять, какой из них для меня более комфортный», – отметила Медведева.

На вопрос о важных качествах для спортсмена-победителя фигуристка заявила, что главное – самокритичность. Благодаря этому у атлета вырабатывается сила воли, необходимая для установления мировых рекордов.

Онлайн-шоу «ОК на связи!» проведет прямые включения с Олимпиады 3, 10 и 17 февраля. Зрители трансляций увидят прямые эфиры из олимпийской деревни, узнают о подготовке к соревнованиям и прочувствуют атмосферу главного спортивного мероприятия года.

«ОК на связи!» является ключевым развлекательным онлайн-шоу «Одноклассников». Ведущий Евгений Рыбов берет интервью у известных актеров, музыкантов, писателей, спортсменов и лидеров мнениями. Гостями шоу были Илья Авербух, Квентин Тарантино, Робби Уильямс, Манижа, Том Холланд и другие знаменитости.

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