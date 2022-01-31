РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Прием заявителей в ряде территориальных обособленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ Балашихи с понедельника временно приостанавливают из-за роста заболеваемости Covid-19, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Для подачи документов жители округа смогут обратиться в центральный офис по адресу: Балашиха, улица Советская, 4; в филиалы в микрорайоне Железнодорожный, улица Советская, 57 и в микрорайоне Заря, на улице Ленина, 11А.

В центральном офисе можно получить готовые результаты по обращениям, поданным в ТОСП микрорайонов 1 Мая, Новый Свет, Южный, Дзержинского, Новое Измайлово.

Если обращения были поданы в ТОСП микрорайонов Саввино, Керамик, Ольгино, готовые результаты можно получить в офисе микрорайона Железнодорожный на ул. Советская, 57.

Уточнить информацию о порядке оказания госуслуг можно по телефону: 8(800)550-50-30, далее 3, доб. 52-201 с 08:00 до 20:00.