РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В воскресенье в подмосковном Подольске пройдут Открытые XXXVIII традиционные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня» памяти председателя СК «Космос» Нины Федотовой, тренера по лыжному спорту Виктора Сафронова и мастера спорта СССР Александра Ефимова, сообщает администрация округа.

Состязания проведут в поселке Дубровицы на лыжной трассе МУ СШОР по лыжным гонкам. Начало в 11:00. Онлайн регистрация участников проходит на сайте www.sportident.online. Подача заявок с допуском врача в день соревнований при получении стартовых номеров на стартовой поляне с 9:30 до 11:00.

В 2021 году в соревнованиях приняло участие более 300 человек, в личном зачете зарегистрировали более 260 человек, плюс участники универсиады среди учебных заведений и спартакиады трудовых коллективов.