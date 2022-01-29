РИАМО - 29 янв. Сообщение о возникшем пожаре в доме на улице Дорожной в столице поступило в 16:56 субботы. На тушение возгорания у пожарных ушло немногим более часа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Пожар возник в квартире на 9-м этаже и распространился на площади 50 кв. м. С горевшего и выше расположенных этажей удалось спасти 12 человек, в том числе одного ребенка.
Их сейчас осматривают врачи.
Принятые пожарными меры позволили локализовать пожар к 17:29, а полностью ликвидировать возгорание – в 18:15.
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