РИАМО - 29 янв. Сообщение о возникшем пожаре в доме на улице Дорожной в столице поступило в 16:56 субботы. На тушение возгорания у пожарных ушло немногим более часа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Пожар возник в квартире на 9-м этаже и распространился на площади 50 кв. м. С горевшего и выше расположенных этажей удалось спасти 12 человек, в том числе одного ребенка.

Их сейчас осматривают врачи.

Принятые пожарными меры позволили локализовать пожар к 17:29, а полностью ликвидировать возгорание – в 18:15.