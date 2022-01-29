РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи смогут бесплатно посетить каток в Ледовом дворце «Витязь» подмосковного Подольска 31 января и 3 февраля, сообщается в группе Ледового дворца в соцсети «ВКонтакте».

В Ледовом дворце «Витязь» проходит социальная программа «Добрый час» на основании распоряжения губернатора Московской области. Помимо катка, по этой программе можно посещать спортивный зал и теннисный корт. Для участия в акции «Добрый час» необходимо иметь при себе документы, подтверждающие наличие льгот.

Ближайшие занятия в рамках данной программы пройдут 31 января и 3 февраля. Так, малая арена будет доступна в понедельник с 09:30 до 10:30, а в четверг с 11:00 до 12:00. Узнать подробности можно по телефонам: 8 (496) 765-40-01 и 8 (496) 765-40-18.

Спортивный инвентарь администрация не предоставляет.