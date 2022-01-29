РИАМО - 29 янв. Заболевшие коронавирусным штаммом омикрон регулярно отмечают появление сыпи. Такие сообщения от заболевших приходят ежедневно, сообщает «Российская газета».

«Кожные проявления говорят о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов», – отметила замдиректора по клинической работе МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Сыпь может быть выражена в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, бугорков или пузырьков, похожих на симптомы потницы. В некоторых случая сыпь схожа с крапивницей.

«У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу. У одних больных отмечается зуд, у других - отечность, у третьих нет никаких ощущений. Как правило, сыпь проходит при применении основной терапии против коронавирусной инфекции», – добавила врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.

Специалисты отмечают, что такие симптомы могут указывать на необходимость активнее принимать противовирусные, антитромботические, противовоспалительные и дезинтоксикационные средства. Кроме того, всем заболевшим рекомендуется пить больше теплой воды.

Справиться с аллергическими высыпаниями помогут антигистаминные препараты, однако в случае с коронавирусом они будут мене эффективны. Если сыпь вызывает болезненный зуд, врач может назначить местные противовоспалительные средства.

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