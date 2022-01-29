РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Организаторы Школы вожатых Подольска приняли решение о переносе открытия с 6 на 20 февраля из-за роста заболевших Covid-19, прием заявок на участие в VII Городской школе вожатых продолжается, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Школа вожатых ежегодно выпускает творческих, талантливых и креативных учеников, знающих свое дело. Ребята получают знания, которые им пригодятся не только в лагере, но и в дальнейшей жизни.

В школе участники узнают многое об общении с детьми и смогут подрабатывать в лагерях летом. Их ждут увлекательные лекции, психологические тренинги, яркие мероприятия.

Всех, кто готов окунуться в лагерную жизнь, узнать о ее тонкостях, познакомиться с вожатским делом и овладеть им, приглашают зарегистрироваться на участие в VII Городской школе вожатых. Занятия будут проходить в молодежном центре «Максимум» и начнутся 6 февраля. Для участия нужно заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/Hcem6xYfuvvg9JzC6.