РИАМО - 29 янв. В многоквартирном доме на улице Дорожной в Москве произошел пожар. Спасателям удалось вызволить из огня 10 человек, в том числе одного ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании поступила в оперативную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 16:56 субботы. Пожар произошел в квартире на 9-м этаже. Площадь возгорания выясняется.

Сейчас всех спасенных осматривают медики.

Благодаря принятым мерам локализовать возгорание удалось к 17:29.