РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Подольская организация «Российский союз молодежи» в воскресенье покажет мультфильм «Навсикая из долины ветров» в киноклубе МЦ «Максимум» в рамках проекта #Я_ВКИНО, затем пройдет его обсуждение.

Подольская организация «Российский Союз Молодежи» открыла новый сезон проекта #Я_ВКИНО. Это интерактивная смысловая площадка для общения. Все желающие смогут не только бесплатно увидеть шедевры кинематографа, но и поделиться своими впечатлениями, задуматься о насущном или просто провести время в прекрасной компании.

В воскресенье в 16:00 состоится показ второго фильма в рамках проекта. Участники показа смогут насладиться шедевром Хаяо Миядзаки - мультфильмом «Навсикая из долины ветров».

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.gle/fyXYr5wZrLhhMHR78, более подробную информацию можно получить по ссылке: https://vk.com/vkinorsm.