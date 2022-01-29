РИАМО - 29 янв. Народный артист РФ Филипп Киркоров обратился в дизайнерское агентство, чтобы в его пентхаусе выполнили ремонт. Однако после оплаты работ все было брошено на этапе подготовки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Музыкант планировал сделать ремонт в своем двухэтажном пентхаусе в центре Москвы. Проведение ремонта и работы по дизайну в агентстве оценили в 32 млн рублей. Когда из этой суммы 11 млн рублей артист выплатил, рабочие все бросили на этапе подготовки. Дизайнер, к которому обратился Киркоров, вернула артисту 5 млн рублей, однако остальное еще предстоит выплатить.

При этом оправдательных документов, расписок и сметы нет. Сам музыкант не назвал фирму, которая обманула его, выразив надежду, что рабочие все же вернут деньги.

Пентхаус Киркорова в центре Москвы стал объектом обсуждения в Сети. По мнению экспертов, стоимость этого объекта недвижимости составляет около 1 млрд рублей.

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