РИАМО - 29 янв. Видеоролик с третьего матча в Подмосковье между «Легендами хоккея» и дворовыми командами разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Серия игр «Выходи во двор» организована в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Наш традиционный матч звезд хоккея и любителей. Сегодня сыграли в Видном», - отметил губернатор.

«Наш традиционный матч звезд хоккея и любителей. Сегодня сыграли в Видном», - отметил губернатор.

В видео звучит популярная песня We will rock you. В нем можно увидеть кадры игры, болеющих за команды зрителей, работу полевой кухни.

В команду звезд хоккея вошли двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Виталий Прохоров и Вячеслав Буцаев, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов. Кроме того, за обе команды выступали воспитанники детских спортшкол региона.