РИАМО - 29 янв. В столице с начала месяца выпало 134% от январской нормы осадков, снег продолжит идти, сообщается на сайт «Метеоновости».

За январь в мегаполисе было только 3 дня, когда не было осадков. В остальные дни наблюдался снег от небольшого до умеренного. При этом только 5 января снегопад достиг уровня сильного, тогда выпало 6 мм осадков.

Самым снежным за последние дни месяца в городе может оказаться 31 января. В этот день глубокий циклон окажется над Московским регионом, может выпасть 2-4 см снега.

Сугробы в Москве превышают норму почти в 1,5 раза: на ВДНХ высота снежного покрова составляет 47 см, в Измайлове - 59 см.

«Желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе продлили по 31 января>>