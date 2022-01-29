РИАМО - 29 янв. Сочетание мяса со сладкими, молочными и крахмалосодержащими продуктами может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта и вызвать дискомфорт, сообщает Nation News.
Одним из популярных сегодня блюд является дыня с мясом. При этом вещества, содержащиеся в обоих ингредиентах, взаимно мешают организму правильно их усвоить.
Сладкие продукты инактивируют пепсин и ферменты, ответственные за переваривание животного белка. При подобном сочетании поджелудочная железа начинает выделять инсулин, чтобы перевести полученную с пищей глюкозу в клетки. Результатом может стать вздутие из-за брожения мяса и большой дискомфорт.
Еще плохо сочетаются с мясом продукты, содержащие крахмал, в частности, картофель.
Более удачной альтернативой может стать синий картофель с небольшой концентрацией крахмала. Кроме того, этот продукт поможет нивелировать канцерогенный эффект от употребления животного белка и свести угрозу здоровью к минимуму.
Также не следует сочетать мясо с молоком или сыром. С животными белками начнет конфликтовать лактоза. В этом случае будет нарушена работа желудочно-кишечного тракта.
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