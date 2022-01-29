РИАМО - 29 янв. Сочетание мяса со сладкими, молочными и крахмалосодержащими продуктами может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта и вызвать дискомфорт, сообщает Nation News.

Одним из популярных сегодня блюд является дыня с мясом. При этом вещества, содержащиеся в обоих ингредиентах, взаимно мешают организму правильно их усвоить.

«Дело в том, что усвоение обоих продуктов очень замедляется за счет друг друга. Дыня сама по себе сладкая, поэтому начинает перевариваться прямо в ротовой полости, мясо же непосредственно в желудке. Однако потом, когда туда попадает дыня, мясо еще не успевает перевариться», — отметила диетолог Марият Мухина.

Сладкие продукты инактивируют пепсин и ферменты, ответственные за переваривание животного белка. При подобном сочетании поджелудочная железа начинает выделять инсулин, чтобы перевести полученную с пищей глюкозу в клетки. Результатом может стать вздутие из-за брожения мяса и большой дискомфорт.

Еще плохо сочетаются с мясом продукты, содержащие крахмал, в частности, картофель.

«В народной кухне есть различные рецепты пирогов, в которые добавляется картофель и мясо. Однако картошку в этом случае нарезают очень мелко. Но крахмал никуда не уходит при этом. Поэтому начинается «конфликт» ферментов мяса и картофеля, что очень плохо сказывается на здоровье», – отметила Мухина.

Более удачной альтернативой может стать синий картофель с небольшой концентрацией крахмала. Кроме того, этот продукт поможет нивелировать канцерогенный эффект от употребления животного белка и свести угрозу здоровью к минимуму.

Также не следует сочетать мясо с молоком или сыром. С животными белками начнет конфликтовать лактоза. В этом случае будет нарушена работа желудочно-кишечного тракта.

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