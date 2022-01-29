РИАМО - 29 янв. В России планируют усовершенствовать механизм поддержки граждан без определенного места жительства, этим займется правительство, сообщает Nation News.

Поручение по данному вопросу дал глава государства Владимир Путин. Российский кабмин представит соответствующие наработки к 1 мая.

В рамках поддержки бездомных в стране планируют совершенствовать механизмы регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием портала госуслуг.

Также Путин поручил рассмотреть разработку реестра токсичного контента в Сети.

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