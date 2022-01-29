РИАМО - 29 янв. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что интим-магазины на территории России можно было бы запретить. Об этом сообщает Газета.ru.

Он уточнил, что такие магазины представляют «узаконенный разврат».

«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. <...> Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что церковь в этих вопросах может советовать правительству, а также предостерегать верующих.

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