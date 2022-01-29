РИАМО - 29 янв. В субботу прошел 3-й матч в Подмосковье между «Легендами хоккея» и дворовыми командами региона. Серия игр «Выходи во двор» организована в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства области.
На этот раз советским мастерам противостояли жители Ленинского городского округа.
В составе звезд также выступали олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Виталий Прохоров и Вячеслав Буцаев, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, 82-летний ветеран хоккея из Можайска Владимир Платонов. В обеих командах были воспитанники детских спортивных школ. В матче участвовали глава округа Алексей Спасский и министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.
«В мкр. Путилково в Красногорске, где прошел такой матч, ребята уже команду создают, хотят участвовать в турнирах - вот главная победа проекта. Уверен, в Ленинском будет так же. Ну а дальше у нас - Черноголовка, Домодедово, Чехов, Одинцово, Балашиха. Проект не остановится и в следующем году», – отметил Абаренов.
Встреча прошла на хоккейной коробке школы №10 в Видном.
Третий матч легенд хоккея против дворовых команд завершился со счетом 4:4.
Всего в Подмосковье в этом году работают более 700 катков.
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