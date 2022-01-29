РИАМО - 29 янв. В субботу прошел 3-й матч в Подмосковье между «Легендами хоккея» и дворовыми командами региона. Серия игр «Выходи во двор» организована в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства области.

На этот раз советским мастерам противостояли жители Ленинского городского округа.

«Губернаторский проект нас всех объединяет, приводит на каток и лыжню с семьей, с детьми. И, конечно, «Легенды хоккея» не могли не поддержать его. Для нас большая честь выйти на лед с теми, кто любит эту игру, особенно с мальчишками. Надеюсь, они запомнят этот день навсегда, а кто-то из них может станет великим хоккеистом», - сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В составе звезд также выступали олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Виталий Прохоров и Вячеслав Буцаев, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, 82-летний ветеран хоккея из Можайска Владимир Платонов. В обеих командах были воспитанники детских спортивных школ. В матче участвовали глава округа Алексей Спасский и министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

«В мкр. Путилково в Красногорске, где прошел такой матч, ребята уже команду создают, хотят участвовать в турнирах - вот главная победа проекта. Уверен, в Ленинском будет так же. Ну а дальше у нас - Черноголовка, Домодедово, Чехов, Одинцово, Балашиха. Проект не остановится и в следующем году», – отметил Абаренов.

Встреча прошла на хоккейной коробке школы №10 в Видном.

«Я здесь родился, играю в хоккей всю жизнь на стадионе «Металлург». В Ночной хоккейной лиге с легендами уже встречался, но вот Якушева сегодня увидел впервые. Это мой кумир, у меня с детства на майке его номер - 15-й. Для нашего города, для зрителей такие матчи - просто класс!», - поделился впечатлениями участник матча Алексей Пушкарев.

Третий матч легенд хоккея против дворовых команд завершился со счетом 4:4.

Всего в Подмосковье в этом году работают более 700 катков.

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