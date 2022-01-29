РИАМО - 29 янв. 36-летнему жителю Волоколамска следователи предъявили обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве супруги, суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Мужчина находился в процессе развода с женой.

27 января злоумышленник дождался, когда супруга уедет с работы, выехал следом. Поравнявшись на машине с авто жены, он попросил женщину остановиться и выйти на дорогу. Потом мужчина затащил супругу в свое авто и привез в хозпомещение в Волоколамске.

Преступник изнасиловал женщину. Также опасаясь, что она может обратиться в полицию, мужчина задушил жену, а потом скрылся.

Кроме того, он послал сообщение с требованием о выкупе женщины ее знакомому, чтобы запутать следствие.

Об исчезновении женщины заявила ее сестра. Она была обеспокоена, что женщина не вернулась с работы домой.

Оперативно удалось установить причастность супруга убитой к преступлениям, а также задержать его.

Сейчас следователи и криминалисты осмотрели место трагедии, допросили обвиняемого и свидетелей. Еще специалисты проверили показания на месте убийства с участием задержанного и обыскали его жилье. При допросе задержанный признал вину и сознался в убийстве.

В Подольске неизвестные затолкали бизнесмена в автомобиль и увезли>>