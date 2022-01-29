РИАМО - 29 янв. Глава государства Владимир Путин считает, что нужно изучить инициативу по созданию реестра, чтобы ограничить в Сети контент с токсичным содержанием. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Данный вопрос был поднят на заседании Совета по правам человека (СПЧ) предпринимателем, экспертом в области информационных технологий Игорем Ашмановым. Он обратил внимание, что в интернете доступен токсичный контент с постами о ненависти к семье, детям. А еще можно встретить потакание насилию и многое другое.

Ашманов добавил, что данная информация не запрещена и не блокируется Роскомнадзором, но при этом она «отравляет детей и подростков очень сильно».

Путин поручил рассмотреть озвученную инициативу. По его указу специалисты изучат возможность создания реестра токсичного контента в интернете.

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