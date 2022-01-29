РИАМО - 29 янв. В Подмосковье и Москве из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 13 часов 31 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Воронежской областей.

30 января в регионе будет облачно, возможно образование гололедицы, пройдет небольшой снег, местами умеренный. Также прогнозируется метель. Порывы вера могут достигать 17 м/c. Температура ночью будет минус 7 – минус 5 градусов, днем – от минус 4 до минус 2.

Облачность, снег и гололедица сохранятся и 31 января. Ночью температура ожидается от минус 4 до минус 2 градусов, днем она может подняться до 0.

Аномально теплая погода ожидается в Московском регионе в конце января — начале февраля>>