РИАМО - 29 янв. Предложения по разработкам сетей связи 6G должны быть внесены в правительство РФ до середины февраля текущего года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее поручение, касающееся мобильных сетей шестого поколения, дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Минцифры и Минпромторгу РФ до 14 февраля следует подготовить и внести в Кабмин предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере развития мобильных сетей 6G.

Премьер дал еще одно поручение. Минцифры, Минпромторг, а также Минэнерго РФ до 30 июня должны будут внести свои инициативы по стимулированию спроса на российские системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM.

Пиковая скорость передачи данных в сетях 6G может достигать и превышать 1 Тбит/с, задержка для приложений пользователя окажется в 40 раз меньше, чем в 5G.

Основное отличие 6G от 5G — это увеличивающееся многообразие услуг для большего количества абонентов. Сеть 6G предполагает новый подход к архитектуре сети, включающий объединение наземного и спутникового сегментов.

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