РИАМО - 29 янв. Граждане РФ, которые проживают на территории ДНР И ЛНР, могут получить возможность подавать заявления на соцвыплаты и льготы через портал госуслуг, сообщает Nation News.
С данным предложением выступил глава государства Владимир Путин.
Президент отметил, что граждане РФ должны иметь возможность обращаться с заявлениями на единый портал государственных и муниципальных услуг, при этом им не обязательно указывать регистрацию по месту жительства.
Еще россияне могут узнать, какие пенсии они будут получать в будущем, вся информация по данному вопросу есть на сайте госуслуг.
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