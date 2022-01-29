РИАМО - 29 янв. Благоустройство территорий – это те перемены, которые быстрее всего замечают жители Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного обращения рассказал какие парки, скверы, общественные пространства приведут в порядок в ближайшее время, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«У нас очень большая амбициозная программа, нам здорово помог президент. Это позволяет нам создавать в парках необходимые условия, чтобы люди получали удовольствие. Это определенный набор: видеокамер для безопасности, дорожки, туалеты, прокат лыж или велосипедов. Все это в совокупности дает перемены, которые нравятся жителям», - сказал Воробьев.

В Подмосковье благоустроят 50 лесопарков. В 2021 году провели работы в 9 из них, в 2022-2023 годах - еще в 19.

«В этом году у нас в плане также 49 общественных территорий – среди них центральная часть Звенигорода и Верии, усадьба Крафта в Королеве, центральный парк в Пушкине, парк «Взлет» в Домодедове, парк в Краснознаменске», - добавил губернатор.

По его словам, очень важно быть в коммуникации с жителями, знать, что они хотят - детский городок, спортивный городок или прокат велосипедов.

Создание веломаршрутов – актуальная для Подмосковья тема. Первые такие проекты уже реализовали. Воробьев отметил, что важная задача - нанести их на «Яндекс. Карты». В прошлом году в Подмосковье открыли пилотный участок - 45 км от Яхромы до Дубны - большого веломаршрута, который соединит две столицы.

«Роман Аркадьевич Абрамович делает веломаршрут от МКАДа до Санкт-Петербурга. Нам особенно важны первые почти 150 км, которые пройдут по территории Московской области. Велосипедная дорожка между Яхромой и Дубной работает, особенно приятно, что зимой она действует, как лыжная трасса», - уточнил глава региона.

Он добавил, что всю эту работу надо усиливать. Людям должно быть понятно, где можно сесть с семьей на велосипед, куда поехать и что их там ждет.

Новые проекты благоустройства в 2022 году – скверы им. Зверева в Клину, павших воинов в Кубинке, «Патриот» в Котельниках. Продолжат также обновлять центральные парки, где любит проводить время большое количество жителей и гостей Подмосковья.

Названы общественные территории в Подмосковье, которые благоустроят в 2022 г>>