РИАМО - 29 янв. Летчик-испытатель, заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин считает, что причиной падения военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области могло стать обледенение, также он не исключает потерю у экипажа контакта с землей. Об этом сообщает Газета.ru.

ЧП произошло 28 января. Военный вертолет, который летел с аэродрома Мулино в Ульяновск, совершил жесткую посадку на лед реки возле водоема у населенного пункта Дубки в Ульяновской области. Один член экипажа погиб, двое были травмированы.

«Если был снег, то это либо обледенение, которое привело к отказу двигателей, либо потеря контакта с землей. То есть пространственное положение вертолета, не понимали, на какой высоте летят. Дело в том, что есть там доплеровский, конечно, радиовысотомер, который показывает высоту. Но над водной или ледяной поверхностью он с погрешностями всегда, плюс-минус 15-20 может врать», — пояснил Базыкин.

Он отметил, что вертолет не пробил лед водоема, потому что экипаж пилотировал его до последней минуты.

По факту падения вертолета было возбуждено уголовное дело.

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