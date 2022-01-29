РИАМО - 29 янв. Летчик-испытатель, заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин считает, что причиной падения военного вертолета Ми-8 в Ульяновской области могло стать обледенение, также он не исключает потерю у экипажа контакта с землей. Об этом сообщает Газета.ru.
ЧП произошло 28 января. Военный вертолет, который летел с аэродрома Мулино в Ульяновск, совершил жесткую посадку на лед реки возле водоема у населенного пункта Дубки в Ульяновской области. Один член экипажа погиб, двое были травмированы.
Он отметил, что вертолет не пробил лед водоема, потому что экипаж пилотировал его до последней минуты.
По факту падения вертолета было возбуждено уголовное дело.
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