РИАМО - 29 янв. Снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у человека напрямую зависит от исключения сахаросодержащих продуктов и напитков из рациона питания, сообщает Nation News.

Частое включение в рацион продуктов с высоким содержанием сахара может нанести вред не только фигуре, но и состоянию здоровья в целом.

Прежде всего, ежедневное употребление таких продуктов может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличивается также и вероятность повышения уровня холестерина, и могут возникнуть проблемы с артериальным давлением.

Состояние зубов также может стать еще одним серьезным поводом для отказа от употребления сахаросодержащих блюд. По словам диетологов, бактерии, находящиеся в ротовой полости, расщепляют сахар. В конечном итоге образуется кислота, которая разъедает эмаль зубов.

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