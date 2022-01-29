РИАМО - 29 янв. Жители столицы сдали на переработку уже более 27,5 тыс. новогодних деревьев по акции «Елочный круговорот», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Спасибо всем, кто не пожалел времени на полезное дело! Переработанные растения послужат городу», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр добавил, что переработанную хвою используют, чтобы посыпать экологические тропы в парках мегаполиса.

По его словам, что акция «Елочный круговорот» проходит в столице уже седьмую зиму.

Он уточнил, что на сегодняшний день в городе открыто более 580 пунктов приема деревьев. Они продолжат работу до 20 февраля. В пунктах принимают елки, сосны и пихты без новогодних украшений.

В прошлом году жители столицы сдали свыше 44,5 тыс. деревьев.

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