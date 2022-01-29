РИАМО - 29 янв. Самолет, следовавший рейсом из Нижнего Новгорода в Москву совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Приземление авиалайнера прошло в штатном режиме, сообщает Nation News.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают специалисты. По предварительной версии, посадить самолет пришлось из-за срабатывания датчика неисправности шасси.

Ранее командир самолета запросил у авиадиспетчера экстренную посадку. Информации о количестве пассажиров на борту пока нет.

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