РИАМО - 29 янв. На 0 и 1 этапах трассы М-12 от ЦКАД до поселка Ворша во Владимирской области продолжается строительство дорожного полотна и искусственных сооружений. На объекте работают свыше 1,7 тыс. специалистов, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Глава госкомпании Вячеслав Петушенко проверил ход работ на отрезке трассы. По его мнению, ключевыми искусственными сооружениями там станут развязки на пересечении М-12 и ЦКАД, с А-108 рядом с Орехово-Зуевским городским округом, а также с М-7 «Волга». Кроме того, критически важными являются мосты через реки Клязьма и Киржач.

На обоих этапах – 65 искусственных сооружений. На отрезке будущей трассы работают 1769 человек и 514 единиц техники. В общей сложности на объекты уже поступило 1 млн 325 кубометров песка, 213 тыс. кубометров щебня и 1,7 тыс. т металла пролетных строений.

Петушенко заявил, что число трудовых ресурсов и техники на искусственных сооружениях необходимо увеличить. Кроме того, следует строго соблюдать график поставок строительных материалов.

Строительство трассы М-12 входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Новая дорогая объединит Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Автомобилисты смогут сократить время в пути из Москвы в Казань с 12 часов до 5,5, а из Санкт-Петербурга в Сагарчин – с 32 часов до 21.