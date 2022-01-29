РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Банда в масках похитила бизнесмена в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, мужчину подкараулили около его дома и насильно затолкали в автомобиль, сообщает kp.ru.

Похищение произошло 26 января, когда 63-летний бизнесмен возвращался домой с работы. Около 8 часов вечера мужчина подошел к своему дому на улице Советской, однако подняться в квартиру предприниматель не успел. К нему подъехал минивэн Dodge, из которого вышли четверо крепких парней в масках. Перекинувшись парой слов, они схватили бизнесмена и насильно затолкали в машину, после чего уехали в неизвестном направлении.

«В полицию обратилась 61-летняя супруга подмосковного предпринимателя, учредителя и 63-летнего генерального директора одной из местных фирм. Женщина сообщила оперативникам, что ее муж не вернулся домой в оговоренное время. Он предупредил жену, что уже подходит к дому и пропал, телефон мужчины оказался выключен. Спустя несколько часов ожидания, женщина решила обратиться за помощью в полицию», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Другие СМИ пишут, что номера автомобиля были зарегистрированы на адрес, которого не существует. На следующий день консьержу дома, где проживает похищенный, неизвестный человек принес документы и банковские карты мужчины. Он сказал, что они лежали на улице и он их просто нашел. Компания, которой владеет жертва, занимается ремонтными работами.

Супруга бизнесмена подтвердила в беседе с телеканалом «360», что ее мужа действительно похитили. Но от любых комментариев на эту тему она отказалась и подчеркнула, что вообще ничего об этом не знает.

Получить оперативный комментарий от правоохранительных органов не получилось.