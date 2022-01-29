РИАМО - 29 янв. Егеря начали отлов замеченного в Дмитровском округе тигренка, полицейские разыскивают хозяев животного, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Сообщение о тигренке поступило полицейским от местных жителей. Животное видели в районе деревни Ермолино. На место сразу выехали полицейские.

Кроме того, информация о хищнике была направлена в Озерецкое охотничье хозяйство охотоведу.

Также в полицию сообщений о пропаже тигренка не поступало. На место прибыли егеря, которые ведут отлов животного. Полицейские устанавливают его предполагаемых хозяев.

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