РИАМО - 29 янв. Российское правительство одобрило проект закона, по которому с 1 апреля 2022 года будет запрещено выдавать гражданам кредиты по плавающей ставке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кабмин РФ поддерживает данную инициативу с учетом доработки законопроекта. Изменения касаются корреспондирующих поправок в отношении кредитных историй — их назвали нецелесообразными и предложили убрать.

Еще для соблюдения баланса интересов кредитора и заемщика было высказано предложение о возможности повышения до 4 лет срока возврата кредита только с согласия заемщика.

Данная мера будет действовать при условии повышения значения переменной процентной ставки по договору потребительского кредита. Тогда кредитор не сможет увеличить срок возврата взятых средств более чем на одну четверть от срока, который был установлен на дату заключения договора.

Обсуждение этого проекта закона проходит на фоне роста кредитования в стране. Банки в прошлом году выдали клиентам примерно на 30% больше займов наличными, чем за 2020 год.

Кредиты и ипотека подорожали в России в январе>>