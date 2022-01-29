РИАМО - 29 янв. Модный эксперт Александр Рогов дал рекомендации своим поклонникам при выборе модных джинсов. Стилист показал бюджетный вариант, который ничем не уступает изделиям именитых брендов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рогов регулярно делится с поклонниками советами по выбору одежды. В этот раз модный эксперт отправился в один из столичных ТЦ, где заглянул в несколько магазинов популярных брендов из масс-маркета. Он искал бюджетную замену дорогим вещам.

Во время прогулки Рогов обнаружил джинсы за 2,5 тыс. рублей, которые оказались аналогом моделей дорогих брендов. Стилист отметил, что находка полностью соответствует нынешним трендам.

«Эти вообще бомба, я сейчас себе в Balenciaga купил такие же, сшитые из двух разных, по скидке за 50 тыс. рублей. Джинсы эти рекомендую! И классно, что тут карманы контрастные, такие а-ля Vetements», — поделился стилист на своем YouTube-канале.

Эксперт периодически высказывается в пользу джинсов из масс-маркета. Он уверен, что бюджетные модели ничем не уступают по качеству дорогим.