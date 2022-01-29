РИАМО - 29 янв. В группе «Наш Некрасовский|Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором тигр прогуливается по заснеженным улицам. Автор видеозаписи утверждает, что кадры сняты в деревне Ермолино в Дмитровском округе.

Встреча с хищником была снята видеорегистратор автомобиля.

«На улице Широкой в Ермолине тигр живой бегает по улице. На улице ночь», – комментирует за кадром автор видео.

На кадрах видно тигренка, который сначала пошел в сторону машины, но затем автовладелец несколько раз переключил дальний свет фар, после чего хищник убежал.

Откуда мог появиться тигр в подмосковной деревне автор ролика не сообщил.

Тигр на подмосковных улицах. Видео>>