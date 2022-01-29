РИАМО - 29 янв. В Красногорске провели антинаркотическую акцию «Скажи наркотикам нет», для этого были разработаны специальные буклеты, сообщается на сайте антинаркотической комиссии в Московской области.

В буклете описаны 4 этапа развития наркотической зависимости. Каждый расписан очень подробно на понятном для подростков языке. Еще там описаны переходы от одного этапа к другому и подробно рассказано, к чему может привести употребление наркотиков.

Также в Красногорске провели еще одну акцию, ее посвятили Татьяниному дню. К ней выпустили праздничный буклет. В нем описана история праздника, почему именно этот день стал Днем студента и почему он совпал с Татьяниным днем.

Мероприятия прошли в МБОУ «Красногорская СОШ». В акциях приняли участие свыше 200 человек.