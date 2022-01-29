РИАМО - 29 янв. Федерация тенниса Австралии оштрафовала российского спортсмена Даниила Медведева на 12 тыс. долларов из-за скандала с арбитром в полуфинале Australian Open, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент случился в ходе встречи между Даниилом Медведевым и Стефаном Циципасом. Россиянин выиграл в первой партии, но потом потерял концентрацию и допустил несколько ошибок. После этого спортсмен вспылил и накричал на арбитра. Россиянин обвинил судью за игнорирование общения соперника со своим отцом во время матча.

Из-за скандала Медведев получил сразу 2 штрафа: 8 тыс. долларов за «непристойное поведение» и 4 тыс. долларов за неспортивность.

При этом россиянин выиграл в матче во втором полуфинале.

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